La sortida de Messi li costarà al Barça 137 milions en valor de marca

, un 11% de l'import total en què està valorada, fins ara, la marca del club blaugrana. Així ho assegura un informe de Brand Finance recollit per Europa Press. El club blaugrana té un valor de marca de 1.266 milions d'euros.El FC Barcelona és actualment la segona marca de clubs de futbol més valuosa del món, segons l'informe. Amb un valor de marca solament inferior al del Reial Madrid, amb 1.276.000.000 milions.Brand Finance estima que la no continuïtat de Messi podria originar una caiguda d'aquest 11% en el valor de la marca del club blaugrana, i a més de no atrapar l'etern rival podria perdre el seu segon lloc i cedir-lo al, el valor de marca actual del qual és de 1.130 milions.La sortida de Messi afectaria directament en diversos conceptes. Entre ells, el delsja que l'impacte global de la marca personal de Messi el converteix en un focus molt atractiu per als patrocinadors corporatius.Messi té més de 240 milions de seguidors a, més del doble que els del compte oficial del FC Barcelona (99,5). Així, el valor de marca en risc tan sols vinculat als ingressos comercials s'estima al voltant de 77 milions d'euros.Sobrela marca creu que Messi va tenir un "impacte colossal" per atreure a una quantitat "significativa" de seguidors al club, amb els seus més de 30 gols per temporada des de 2008 o 35 títols conquerits. En aquest apartat, Messi podria costar-li al Barcelona fins a 17 milions en valor de marca.Finalment,. Segons els informes, les vendes de samarretes de Messi van generar més de 200 milions d'euros, dels quals el club recapta al voltant del 15%. Així que la seva sortida també pot ocasionar pèrdues als ingressos de Nike si les vendes de comercialització del Barcelona disminueixen, valorades en uns 43 milions d'euros en valor de marca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor