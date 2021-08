Una nova línia de molt alta tensió entre l'Ebre i Barcelona encén les alarmes

, i moltes entitats i institucions més, fa temps que demanem un model de generació energètica distribuïda, a prop dels punts de consum i que beneficiï la població local – d’acord amb ladel canvi climàtic. Segons l'entitat "Sembla que el govern català comença a fer cas: la consellera Teresa Jordà ens ha dit que estan mirant de revisar el decret d’implantació de renovables (que contradiu aquesta llei): ja veurem què proposen al final. tot i que nosaltres demanem la derogació immediata del decret, no la seva modificació".Però ara surt l’anunci de Madrid d’de 180 km, creuant tota la meitat sud de Catalunya, de: a la demarcació de Tarragona afecta la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l’Alt Camp i el Baix Penedès, passant per zones preservades del territori.Això és tot el contrari del model que proposen XarxaSud, afirmen en un comunicat: "És, mitjançant una infraestructura que trinxarà encara més el territori, per portar-la a Barcelona. Converteix en una farsa tot l’esforç de la societat civil i institucions locals per debatre i decidir com s’implanta la transició energètica. Els que vivim i treballem al sud de Catalunya volem una transició energètica racional i un desenvolupament sostenible al nostre territori. No volem ser el traster on es posen totes les infraestructures que fan funcionar el cap i casal però que no volen a la resta del país: grans centrals i línies elèctriques, pedreres, abocadors…"."Per tant, Xarxa Sud s’hi oposa. I esperem que les nostres institucions també diguin que no a aquesta MAT", conclouen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor