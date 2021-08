Un «supercontagiador» de Rússia infecta 1.500 persones

Altres notícies que et poden interessar

Un únic pacient amb Covid-19a Rússia, el cas més inusual registrat des de l'inici de la pandèmia al país. No és el "supercontagiador" amb la ràtio més gran del planeta, ja que a l’Índia es va celebrar un festival sagrat, el Kumbh Mela, que va suposar una explosió de casos immensa. El propagador de Rússia, però, va ser detectat pelsituat a Ekaterinburg.El cap d'aquest centre mèdic i d'investigació,, ha informat als mitjans russos que el pacient estava contagiat amb la variant estàndard del coronavirus. És a dir, que si hagués donat positiu amb la variant Delta, la xifra de contagis hauria estat major. L'estàndard pot arribar a contagiar entre una o dues persones per cas, la Delta entre cinc i sis, però aquesta persona ha fet explotar la mesura.Semiónov ha alertat que "si una persona no respecta la distància social ni utilitza la mascareta" i s'exposa a zones i situacions amb molta gent, els contagis poden ser catastròfics. Per exemple, explica,"va al vagó d'un metro ple, arriba a la feina, abraça a la gent i es fa dos petons amb tothom", es pot convertir en un "supercontagiador".No és un cas aïllat, ja que des del centre científic avisen que "la contribució dels supercontagiadors a la infecció d'una gran majoria de persones és bastant comuna"., protecció i a la distància social provoca casos com aquest.

