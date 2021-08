El preu de la llum bat un nou rècord històric aquest dimarts

registrat just aquest mateix dilluns. Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), el preu de la llum fixat per a, més de cinc euros per sobre de l'import d'aquest dilluns.El, quan l'import del MWh serà de, mentre que l'hora en què la llum serà més barata a les quatre de la tarda, quan costarà 102,02 euros per MWh. En menys d'un mes, el preu de l'electricitat a l'Estat ha marcat elspel que fa a la subhasta diària.A banda dels preus registrats aquests dos últims dies, l'import de la llum es va situar en 106,57 euros per MWh el 21 de juliol passat, mentre que el 3 d'agost va marcar 106,27 euros per MWh. De fet, el preu de la llum durant el darrer mes –a excepció dels dies de cap de setmana-, uns registres que no es donaven des del temporal Filomena del gener passat.La pujada respon a la previsió d'unque s'acosta aquesta setmana, així com una menor contribució de l'energia provinent de fonts renovables o el baix nivell de reserves de gas a Europa.

