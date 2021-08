Així tornarà el públic al Camp Nou: 30.000 persones, sorteig d'entrades i restriccions

Quantes entrades hi haurà disponibles?

Les mesures pels estadis de Sanitat i Salut

Elles portes per un partit de la Lliga el pròximen la primera jornada deldavant la. Tal com va determinar el Ministeri de Sanitat, l'aforament serà limitat, però aquest dilluns el club ha especificat quines seran les condicions per a tothom per tal de poder accedir a l'estadi i presenciar el partit.L'aforament està limitat, per Sanitat, a un 30%. Això suposa un total de 29.803 espectadors. El primer partit de Lliga serà excepcional. El Barça informa que el 85% dels seients només estaran disponibles per als socis i l'altre 15% per a compromisos del club.El Barça posa a disposició del soci un formulari que estarà operatiu al web del Club a partir de les 16 h del dilluns dia 9 i que es tancarà el dimecres dia 11 a les 21 h. Per cada formulari es poden sol·licitar fins a 6 entrades (tots ells socis). Si la demanda és superior a les entrades disponibles -unes 25mil-, es realitzarà un sorteig. A totes les persones que no els toqui l'entrada, rebran una compensació.El club assegura que només compensarà, amb la part proporcional corresponent al partit, els socis abonats que han sol·licitat l’entrada i no han estat agraciats en el sorteig. Això sí, aquest import es calcularà a final de temporada, amb el total de partits disputats, i suposarà una rebaixa de l'abonament de l'any següent.Els assistents al partit només podran entrar a l’Estadi pels accessos indicats a la seva entrada, on també estarà impresa l’hora recomanada per accedir a l’Estadi. No es podrà menjar i s'haurà de dur mascareta tota l'estona -el club recomana una FFP2- i mantenir la distància de seguretat.​[/nointext]El govern espanyol, a través de la ministra de Sanitat,, va comunicar dimecres passat la reobertura d'estadis i recintes esportius amb unde l'aforament si és a l'aire lliure, i d'unen espais tancats.i s'allargarà fins a final de mes, quan es valorarà la continuïtat segons l'evolució de la pandèmia. La decisió coincideix amb la tornada de la Lliga espanyola de futbol, que comença el mateix dia 13.Darias ja va assegurar que, de manera que l'afició que no juga a casa, eviti els desplaçaments. Per la seva banda,va demanar que el límit del 40% del públic als estadis a l'aire lliure sigui, i de fet, el departament de Salut ja va avançar que decidirà si rebaixa el topall del 40% en funció deSanitat va explicar que els organitzadors hauran de garantir un accés escalonat, respectar la distància interpersonal d'un metre i mig, així com assegurar que els aficionats porten mascaretes tota l'estona.. En els espais interiors, també s'haurà de garantir una ventilació "adequada i suficient".

