Els infermers espanyols rebutgen transferir la formació especialitzada a Catalunya

Elha rebutjat la possibilitat de transferir la formació especialitzada del col·lectiu -la residència d'infermeria- ai ha advertit que posaria en risc ladel sistema sanitari. "El sistema d'Infermera Interna Resident (IIR), que ha format a milers d'infermeres, encarna la igualtat d'oportunitats a l'Estat i garanteix una formació de qualitat per a tots els professionals, independentment del lloc en el qual la realitzin", afirma el president de l'entitat col·legial,, en un comunicat.Pérez Raya creu que la transferència suposaria "en una sanitat tan aplaudida" i "podria posar en risc l'excel·lent formació" actual. Per això, l'organització col·legial demana que l'IIR segueixi sent "". "No podem consentir que es trenqui un sistema equitatiu i parcial per motius polítics. És una formació que funciona bé i està contrastada durant dècades", afegeix.El president del Consell General dels infermers espanyols diu que, abans que Sanitat valori cedir aquestes competències, s'hauria de plantejar un. La transferència d'aquesta formació, com la dels, és una de les competències que planteja assumir el Govern i que vol abordar en un dels grups de treball que han sorgit amb el govern espanyol fruit de la Comissió Bilateral.En canvi, la ministra de Sanitat,, ha negat la possibilitat de transferir-ho davant les crítiques de l'oposició. "Confiem en el fet que les paraules de Darias siguin sinceres perquè, si no ho són, utilitzarem tots els mitjans al nostre abast per recórrer la mesura", avisa Pérez Raya. Com va explicar Darias va mentir , ja que el traspàs del MIR sí que apareix al document de l'última trobada de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor