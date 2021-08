Les sèries cancel·lades del 2021 a Netflix, Amazon, HBO...

Netflix

Un moment de «Lovecraft Country» Foto: HBO

HBO

Disney+

Amazon Prime

«Panic», cancel·lada Foto: Amazon Prime Video

Movistar

TVE

Les plataformes comhan multiplicat amb escreix els seus subscriptors en els últims dos anys. Una situació tan complicada com la pandèmia de coronavirus -aïllaments, confinaments, tocs de queda...- ha permès que el negoci del servei de contingut en streaming s'hagi ampliat a cotes mai vistes. Sèries, pel·lícules, documentals, programes de tota mena, d'estrena cada setmana o que s'incorporen a cada plataforma corresponent.Tot i aquest context d'alegria desfermada,provocant una saturació notòria, tant de producció com de capítols. El públic, en general, no pot absorbir tantes sèries a la vegada:. La solució? Cancel·lar-les. Aquest 2021 no ha estat una excepció i ja han desaparegut (o estan a punt de fer-ho) diverses sèries a totes les plataformes.- #blackAF (1 temporada)- Bonding (2 temporades)- Castlevania (4 temporades)- Country Comfort (1 temporada)- The Crew (1 temporada)- Grand Army (1 temporada)- Hache (2 temporades)- Jupiter's Legacy (1 temporada)- La marquesa (1 temporada)- La revolución (1 temporada)- Los irregulares (1 temporada)- Luis Miguel: la serie (3 temporades)- Maldita (1 temporada)- Monarca (2 temporades)- ¡Papá, córtate un poco! (1 temporada)- Special (2 temporades)- Sr. Iglesias (3 temporades)- The Last Kindgom (5 temporades)- Lovecraft Country (1 temporada)- Elegidos para la gloria (1 temporada)- Absentia (3 temporades)- Panic (1 temporada)- Truth Seekers (1 temporada)- Reyes de la noche (1 temporada)- Antidisturbios (1 temporada), tot i que des de la cadena sempre van anunciar que "era la idea" fer només una fornada de capítols.- Acacias 38 (6 temporades)

