Torna el llibre 53 anys després i paga una multa autoimposada

Our staff at @RenLibraries were stunned when a book was returned, over 50 years late, to Paisley Central Library 😄📖



Read the full story here👉 https://t.co/aHdbGVu01S pic.twitter.com/HhOgz7aXZe — Renfrewshire Leisure (@RL4Leisure) July 29, 2021

Una persona anònima ha decidit. És un exemplar de cuina i l'ha tornat acompanyat d'per demanar disculpes per la demora. Ha passat a la, a Escòcia, i els seus treballadors ho han compartit a través del seu compte de Twitter.Es tracta d'Indian Cookery, el llibre de la xef índia Mrs Balbir Singh que fa més de mig segle va sortir de la biblioteca i ja es donava per perdut. Tot i que ja, no es posarà a disposició del públic ja que, però s'integrarà al patrimoni de la institució.Els treballadors van trobara l'interior del llibre: "Si us plau, accepti les meves dsiculpes pel retard en la devolució d'aquest llibre. S'adjunta un pagament simbòlic en reconeixement d'aquest descuit. Gràcies". La supervisora de l'equip de la Biblioteca Central de Paisley, Linda Flynn, ha explicat al Daily Record que és estrany rebre un llibre després de tants anys, però ha consideratLa biblioteca ha decidit destinar la simbòlica multa a una. Actualment la biblioteca no aplica multes a qui retorna tard els llibres.

