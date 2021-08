L'abat de Montserrat renunciarà aquest divendres

L'abat de Montserrat,compleix 75 anys aquest divendres. D'aquesta manera, tal com marca la regla de sant Benet, haurà de presentar la renúncia al càrrec a l'abat president de la seva congregació,Segons han manifestat fonts de l'Abadia a l'ACN, a partir de llavors s'obrirà el procés per designar el seu successor, amb una votació secreta en la qual participaran tots els monjos de la comunitat –tant els que són a Montserrat, com a altres monestirs com ara Santa Maria del Miracle,o a l'estranger.Per aquesta raó, la votació molt probablement no es farà fins al setembre. Josep Maria Soler

