Detingut per agredir dos guàrdies municipals a Osona

Un veí de Taradell de 28 anys va acabar detingut divendres després d’agafar pel coll amb el braç un guàrdia municipal i deixar-lo mig inconscient. El seu company el va ruixar amb esprai perquè el deixés anar i va acabar lesionat mentre el reduïa amb un altre agent de Seva. — Anna Punsí (@punsix) August 8, 2021

Un jove de Taradell, Osona, de 28 anys, ha acabat detingut per agredir dos guàrdies municipals. Tal com explica Mossos d'Esquadra a, divendres passat pels volts de les tres de la matinada, un grup de joves feia un botellot en una plaça de Taradell.Els agents locals es van desplaçar fins al lloc dels fets i van identificar-los per denunciar-los administrativament. Un d'ells, però, s'hi va negar i va fugir. Quan el van interceptar, va barallar-se amb els agents, fins al punt d'agafar-ne un pel coll i, com avança la periodista Anna Punsí, deixar-lo mig inconscient.També va ferir l'altre policia mentre l'intentaven reduir. Finalment, es va poder fer la detenció gràcies a l'esprai de defensa i també a l'ajuda del vigilant de Seva. Des de Taradell es va demanar ajut urgent per emissora i també s'hi van desplaçar els guàrdies Viladrau. Quan van arribar els agents dels Mossos, l'individu ja estava detingut i se'l van endur a comissaria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor