L'OMS adverteix d'una estafa que anuncia una falsa loteria de compensació per la Covid

L'(OMS) ha advertit que uns, que actuen sota el nom de Capital Finance, Inc. London, estan distribuint cartes en quèper les pèrdues i danys soferts com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19.Aquestes correspondències fraudulentes al·leguen falsament que l'anomenat "" és ofert per l'OMS, en associació amb el Fons Monetari Internacional (FMI) i la Fundació Bill i Melinda Gates (BMGF).Segons explica l'OMS en un comunicat, aquests estafadors, que diuen ser una empresa de gestió financera de Londres,per tramitar el pagament d'aquest premi. A més, aquestes estafes tracten d'i, en alguns casos,, fins i tot sol·licitant als destinataris que enviïn urgentment als estafadors una còpia del passaport o prova d'identificació de l'interessat, la seva nacionalitat, la seva ocupació, i la adreça postal, l'adreça de correu electrònic i el número de telèfon de l'destinatari, perquè els estafadors puguin tramitar el pagament del fals premi. L'OMS anima les víctimes a denunciar l'empresa estafadora.

