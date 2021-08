L'il·lustrador Jordi Magrià promet un retrat de Messi amb el seu bolígraf Bic

Si arribo a 40.000 seguidors li faig un retrat al Messi i li fem arribar per agrair-li les alegries que ens ha donat durant tots aquests anys.

Un de ben gran!

😀😀😉

Me’l cobro amb seguidors 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Zksr3PDrbV — Magrià, (Bicman) (@JordiMagria1) August 6, 2021

Guardiola ja té el seu

El passat dijous al vespre elva entrar enamb el comunicat del, en el qual s'assegurava queal club. El jugador argentí ja va dir, aquest diumenge, que estava "disposat" perquè s'organitzés un. Mentre no arriba, des de Sant Cugat,-conegut com a Bicman- ha engegat la maquinària per fer-ne el seu particular, amb unfet amb el seuHores després que es publiqués l'anunci de, Magrià va publicar una piulada en la qual reptava els seus seguidors: "Si arribo a 40.000 li faig uni li fem arribar per agrair-li les" i rematava, "un de ben gran!".Poc després, i per incentivar els usuaris, va garantir que mentre no assolís la xifra, cada dia penjaria una obra del que fa ambper qui no conegués el seu treball. Magrià ja ha superat amb escreix l'objectiu i ara li tocarà complir i "fer-li arribar" l'exblaugrana el seu retrat.I és que noms com l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, el cantant, el productori la periodista, i actualment diputada al Congrés per Junts,, li han donat una empenta, comentant o motivant els internautes perquè Magrià pugui "agrair les alegries" aEl que va ser entrenador del Barça, i que va tenir a les seves ordres Leo Messi,, que actualment dirigeix el Manchester City, ja té el seu retrat. De fet, ja fa gairebé dos anys i mig i és un dels molts que ha estampat amb el seu bolígraf.Magrià també compta amb l'exposició ​El Procés a punta de BIC que circula per tot el país i que va inaugura a Sant Cugat el març de 2020, poc abans de declarar-se l'estat d'alarma , A més, ha ideat una mostra que duu per títol Homenatge a Lluís Llach, basada en frases de les lletres de les cançons del cantant gironí i les interpreta en dibuix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor