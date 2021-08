Maniobra de socis del Barça per frenar el fitxatge de Messi pel PSG

En nombre de socios del FC Barcelona, mi bufete ha preparado una queja ante la Commission Europea y demandas de suspension provisional ante justicia civil y administrativa en Francia para impedir que el Paris-Saint Germain firme a Lionel Messi. pic.twitter.com/Gksj8qYYvu — Juan Branco ✊ (@anatolium) August 8, 2021

El fitxatge deés qüestió de dies, i potser d'hores. Davant la notícia, uns'està preparant amb una maniobra d'última hora per batallar legalment la incorporació de l'astre argentí a l'equip francès i aquest diumenge han anunciat les seves intencions deL'advocat francèsha anunciat que, "en nom dels socis del FC Barcelona", emetrà una queixa davant lai demanarà la suspensió provisional del contracte de Messi "per via judicial i administrativa" a laBranco explica que les ràtios dedel PSG són molt pitjors que les del Barça -99% contra 54%- i per això considera que, si l'equip català no ha pogut renovar Messi, els francesos tampoc haurien de poder contractar-lo.Per això, consideraque aquest fair-play serveixi per "agreujar la deriva cap al", el que, segons diu Branco, "instrumentalitza el futbol per potències sobiranes i desvirtua les competicions".Les denúncies, explica l'advocat a través d'un fil de Twitter, es presenten en, i no espanyoles, perquè és l'àmbit d'actuació de l'equip jurídic del qual forma part. Més enllà de l'anècdota, el cas és previsible que tingui poc recorregut.

