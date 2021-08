L'ONU alerta que els acords de París són insuficients per evitar el canvi climàtic

Les conseqüències són irreversibles

és un fet "inequívoc" i ha causat "danys irreversibles". Elha publicat un informe que certifica les pitjors prediccions sobre l'avanç de l'escalfament global. "són insuficients per evitar-lo", han alertat. L'anàlisi augura un augment de la temperatura a tot el planeta, la pujada del nivell del mar i més desastres naturals.de "danys irreversibles per als pròxims segles o mil·lenni", explica l'informe. També preveu un augment generalitzat de la temperatura al planeta,, si no es redueixen de manera dràstica les emissions d'efecte hivernacle. Un escenari amb aquestes prediccions, multiplicaria els desastres naturals i fenòmens meteorològicsAvui, però, ja patim les conseqüències de l'avanç del canvi climàtic. A casa nostra, per exemple, augmenten les pluges torrencials i onades de calor extremes, que afavoreixen les inundacions, la destrucció de paratges naturals de la costa i els grans incendis forestals,"Hem d'actuar decisivament per evitar una catàstrofe", ha afirmat el secretari general de l'ONU,. L'IPCC avisa que el canvi climàtic és "generalitzat, ràpid i s'intensifica". L'informe se centra principalment a observar els efectes físics que ha tingut l'escalfament, així com els possibles escenaris futurs del planeta segons els gasos d'efecte hivernacle que produeixi la humanitat en les dècades vinents., conclou l'estudi, el qual també explica que els desastres naturals "augmentaran" a mesura que pugi la temperatura global. En aquest sentit, el canvi climàtic "és irreversible", ara ja només podem evitar "les seves pitjors formes", lamenten els experts., firmat en el marc de lesel 2015, estableix mesures per evitar que a finals de segle la temperatura mitjana global hagi augmentat entre 1,5 i 2 graus, en el pitjor dels casos. L'ONU ha plantejat escenaris futurs sobre l'acord, i conclou que el compliment per part de tots els països adherits, no evitaria que la temperatura mitjana del planeta superés els 1,5 graus d'escalfament global. En cas d'aconseguir reduir al màxim les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i mantenir la pujada de la temperatura en 1,5 graus,El 1990 es va publicar el primer informe del IPCC sobre l'estudi del canvi climàtic i l'escalfament global. El d'enguany, és el més exhaustiu i treballat. Els 195 països que participen de la ONU no havien adoptat -fins avui- una posició unànime entorn la suposició que fa l'estudi sobre. En aquest sentit, l'informe és molt contundent, i diu que en l'escenari més optimista,, i patirem "més inundacions i l'erosió de la costa". L'informe també preveu, en la millor de les previsions, que, un factor que afavorirà al desgel i la pèrdua de la capa de neu estacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor