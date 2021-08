Messi fitxa pel PSG

és nou jugador del. Així ho ha confirmat el club francès amb un vídeo a les xarxes socials. El pare del jugador, Jorge Messi, ho ha confirmat abans des de l'aeroport del Prat, poc després de veure sortir Messi des del seu domicili a Castelldefels amb diversos cotxes, destí la capital francesa i formalitzar la incorporació. Es compleix, per tant, l'anunci del germà de l'emir de, que està darrere del nou equip del futbolista.La incorporació de l'va ser avançada divendres pel xeic, germà de l'emir de Qatar, el també xeic. El segon és el propietari de, que a la vegada, és qui gestiona la propietat de l'equip de la capital francesa. Messi, però, va assegurar en la roda de premsa de comiat que no tenia cap acord tancat amb cap equip, tot i no tancar aquesta possibilitat.Segons la informació avançada i pendent de confirmar-se, el club francès hauria fitxat l'astre argentí per a les pròximes. Així doncs, l'excapità del Barça vestirà una samarreta diferent de la blaugrana vint anys després. El salari, que no ha transcendit de manera oficial,per temporada, segons han avançat diversos mitjans de França.Messi va acomiadar-se diumenge de l'afició blaugrana, reconeixent que havia fet "tot el possible" per quedar-se i que tornarà al club de la seva vida: "Tornarem, així els hi he promès als meus fills. Barcelona és casa meva ". Sobre la possibilitat de fitxar pel, l'argentí reconeixia que era real i que els culers l'entendrien: "Ells saben que vull seguir jugant a futbol i competint". Ho farà en aquest nou destí on es retrobarà amb Neymar i on l'argentí espera guanyar la que seria la seva

