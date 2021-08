La sorprenent resposta d'una hamburgueseria a un client neguitós

En l', i gràcies a les plataformes com TripAdvisor o Google, tots tenim l'oportunitat de serAnar al restaurant, menjar i, després,. Algunes s'apropen a la realitat, però d'altres, tot i ser subjectives, són inventades o no tenen a veure amb la realitat del restaurant.Unan'ha rebut una d'aquestes, i el propietari no se n'ha estat de respondre-la amb un comentari sorprenent. Li han deixat nomési el client ha escrit el següent: "El nen al veure la seva hamburguesa es va posar a plorar".Resulta que el client va demanar unaper al seu fill petit, i el responsable de l'establiment va avisar-lo del tamany d'aquesta. Així li ho explica el propietari: "El nen es va posar a plorar perquè li vau demanar una minihamburguesa de 50 grams i, en canvi, al seu germà una Wagyu de 200 grams després que us diguéssim tres cops que l'hamburguesa mini era molt petita. Jo també m'hauria posat a plorar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor