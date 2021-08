Ibai Llanos: «Així vaig conèixer Leo Messi»

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

hoy si nos hemos dado la mano pic.twitter.com/rDCzimBuCx — Ibai (@IbaiLlanos) August 7, 2021

🔵🔴 Sergio Busquets, Jordi Alba, Kun Agüero, Ibai Llanos, el hermano del Kun… todos en casa de Leo en la cena de despedida



📻@tjcope #FCBlive pic.twitter.com/2rHVfl92dl — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021

es va acomiadar dels seus amics i companys d’equip, amb un sopar-festa que es va fer en privat dissabte a casa seu. Hi van assistir jugadors del primer equip com els capitansacompanyats de les seves parelles, entre les quals Shakira. També el, que va venir al Barça per jugar amb el seu amic, un somni que se n’ha anat en orris.Precisament Agüero va arribar a la festa amb un dels personatges que van generar més expectació a les xarxes socials,. L’streamer no sabia on anava i tot va resultar ser una sorpresa monumental. Ho ha explicat amb el seu humor característic a les xarxes socials.Llanos estava sopant fa uns dies amb el Kun Agüero i aquest va rebre una trucada de Messi, explica Llanos. Messi, un “déu” a qui l’streamer té un gran respecte i que no coneix personalment, i a qui assegura que no ha molestat mai.apunta.Agüero va convidar a sopar Llanos uns dies després, però no li va dir on anaven, això sí, li va assegurar que era “el millor restaurant de Barcelona”. Després d’un llarg camí amb cotxe, que ja el va estranyar, van arribar a un lloc amb... i aquí ho va començar a entendre. O no?Llanos es va pensar que havien anat al domicili particular d’Agüero, on estava ple de periodistes que volien demanar al jugador la seva opinió sobre el comiat de Messi. Tornava a estar equivocat.Quan van aparcar a la casa, es va trobar la mare del Kun, que li va començar a posar llum a la foscor: “Ibai, gaudeix, això només passa un cop a la vida”. Llavors, Llanos va baixar unes escales i es va trobar Messi al davant, ambEstava a la casa de Messi sense saber-ho, llavors se’n va adonar.“Com em podia pensar que el Kun em faria una broma amb Messi, que és la persona més buscada del món?”, reconeix. Gairebé li dona un infart, assegura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor