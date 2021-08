Les estafes augmenten un 22% a Lleida, la majoria delictes informàtics

Claus per evitar ser víctimes d'una ciberestafa

És "complicat" detenir l'estafador

Elsa alerten que lessegueixen estant a l'ordre del dia. Amb l'inici de la pandèmia aquest tipus de delictes van augmentar un 70% i Internet segueix sent el mitjà preferit per a aquest tipus de delinqüents, un any després. "Ens ha quedat el costum de comprar per Internet", explica"Els delinqüents es traslladen allà on és la gent, s'adapten al consum i utilitzen tècniques psicològiques per fer-nos fer el que no volem fer", alerta.-les últimes dades registrades- respecte al primer trimestre del 2020 i més d'un 80% s'han fet per Internet.Des que va començar la pandèmia, al març de 2020, i fins al març de 2021, mes fins al qual es disposen de dades oficials dels Mossos, s'han denunciat a la demarcació de Lleida, és a dir, de mitjana, 364 al mes i una dotzena al dia. Del total d'estafes més d'un 80% es consideren delictes informàtics ja que s'han dut a terme mitjançant algun suport electrònic.Segons explica Cortasa, la majoria d'estafes es fan a través de, amb vendes de productes a un preu molt atractiu, que el consumidor paga i mai rep. A l'estiu també proliferen molt les estafes a través de lloguers d'apartaments que funcionen de la mateixa manera;Altres ciberestafes habituals es duen a terme a través del mètode conegut com a, un frau de suplantació de personalitat que es fa amb unamb el que es. "T'avisen que el compte està bloquejat i que per desbloquejar-lo has d'introduir la clau. Tot i que no ho vulguis fer, ho fas per l'estrès que suposa tenir el compte bloquejat", alerta Cortasa."Les que arriben per SMS són més perilloses perquè ho relacionem amb un canal més oficial, ja que ara per exemple rebem SMS reals de Salut o de companyies telefòniques", destaca. Els ciberdeliqüents també utilitzen els SMS per demanar dades personals al·legant que hi ha hagut algun problema amb un paquet. "Aprofiten que tothom espera un paquet per estafar per aquí. Envien un SMS dient que hi ha hagut un problema i que entris les teves dades", posa de manifest Cortasa.Els Mossos expliquen l'exemple de les. "Una persona rebia un WhatsApp d'un amic dient que no li funcionava l'aplicació i que no rebia missatges. Ens deia que rebríem un missatge amb 6 xifres i que li diguéssim. Llavors, el delinqüent utilitzava aquest codi de 6 xifres per poder entrar en el nostre telèfon", recorda Cortasa.Per evitar ser víctimes d'una ciberestafa,, tant al banc, com al mòbil o al correu electrònic. "És més engorrós però més segur", explica Cortasa perquè llavors l'usuari rep un missatge en què s'alerta si es vol autoritzar un canvi de contrasenya, la qual cosa "et fa sospitar".Pel que fa a les compres per Internet, Cortasa. "Si ens envien un enllaç de pagament que no ve directament a través de la plataforma, desconfiem", apunta. També"Si no hem comprat mai en una plataforma, hem de mirar que l'adreça electrònica sigui vàlida, que no hi hagi faltes d'ortografia, que hi hagi opinions de la gent, que tingui dades de contacte i de registre, mirar quines polítiques de cancel·lació hi ha, quins sistemes de pagament admet la pàgina, que la pàgina obri les TPV virtuals o optar per targetes virtuals", recomana Cortasa.Els Mossos reconeixen que és "complicat" perseguir aquests delictes perquè hi ha grups organitzats que treballen des de l'estranger. "Sabem d'on ve la comunicació, sabem on és l'estafador, però necessitem laper detenir el delinqüent i això complica i allarga les gestions", comenta Cortasa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor