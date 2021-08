Primera dimissió al Barça per la marxa de Messi

Jaume Llopis, en una imatge d'arxiu a TV3 Foto: CCMA

Querido Jan:



Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos.



Messi era patrimonio importante del FC Barcelona.



Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi.



Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.



Te deseo mucha suerte".



Qui ésLa majoria d’acusacions apunten a la gestió de l’anterior directiva de Bartomeu o a la poca flexibilitat de la Lliga amb el. Alguns, però, també comencen a assenyalar la directiva actual, amb Jan Laporta al capdavant, que no ha sabut (o pogut) retenir l’astre argentí després de dir per activa i per passiva que el cas estava controlat.I les acusacions contra Laporta ja comencen a sortir des de dins del mateix club. És el cas de, un dels membres de la Comissió Espai Barça, que ha presentat la dimissió perquè està “decebut” amb el president del Barça. El dirigent creu que el club podia haver fet molt més i li diu a Laporta que passarà a la història com “el president que va acomiadar Messi”.Professor de l’escola de negocis IESE de la Universitat de Navarra, Llopis deixa el seu càrrec, que només és consultiu, sense pèls a la llengua i amb. La podeu llegir íntegra a sota:

