L'emocionat record de Sergio Busquets a Messi

Ara sí, inicia una nova etapa al. En motiu de la celebració del trofeua l'estadi Johan Cruyff, s'ha presentat el primer equip i hi havia un buit important:. I el ja primer capità,, li ha dedicat undurant el seu primer discurs com a líder.per portar el Barça al més alt, fent història, sent el millor jugador del món i fent tots els rècords individuals i col·lectius", ha clamat Busquets. I és que el fins ara segon capità ha compartit molts anys al costat del crack argentí i així li ha volgut agrair en nom de tot l'equip: "Sempre estaré molt agraït. Et trobarem molt a faltar i et desitgem el millor. Gràcies eternes, Leo!".Fent referència als seus predecessors, Busquets ha dit quei han estat "" per a ell, que emprèn aquesta època amb molt "orgull de ser el primer capità". "Intentaré estar a l'alçada", ha dit a l'afició.L'comença avui i el nou capità així ho ha dit: "Nova temporada, molta il·lusió i ambició". Busquets ha remarcat que l'equip lluitarà pels objectius i: "Necessitem més que mai la vostra ajuda i suport".

