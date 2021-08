Dos detinguts en una baralla a la plaça Major de Manresa amb les terrasses plenes de gent

Laha detingut dos joves aquest dissabte al vespre que havien participat en una baralla a la plaça Major, just en el moment en què les terrasses dels bars es trobaven plenes de gent, segons han explicat diversos testimonis a. Quan l'agent del lloc de la plaça s'ha acostat a ells per separar-los de la zona de terrasses, a més,A l'espera de confirmar els detalls oficialment amb la policia diumenge al matí, els fets haurien passat sobre 1/4 d'11 del vespre quan tres persones han iniciat una baralla a la zona de les terrasses dels establiments de la plaça.s'ha dirigit a ells i ha aconseguit emportar-se'ls fins a la part de l'entrada de l'ascensor on, de cop i volta, han agredit el policia. Una de les persones que hi havia consumint a la terrassafins que han arribat més patrulles policials. Al sentir els senyals acústics,Els agents han rebut alguna empenta, i un dels joves ha clavat una puntada de peu a una cadira d'una terrassa que gairebé impacta amb persones que es trobaven sopant a la plaça. Els. Els Mossos d'Esquadra han arribat quan la Policia Local ja havia practicat les dues detencions.

