Moren dos submarinistes a Segur de Calafell

aquest diumenge al migdia mentre feienal Baix Penedès. Es tracta de dos homes de 50 i 56 anys, veïns de Vilafranca del Penedès i el Vendrell, segons ha detallat l'Ajuntament de Calafell. L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 11.00 hores en una zona propera al port de Segur de Calafell.De moment,dels dos submarinistes, que s'estan investigant. En el rescat hi han participat efectius de Salvament Marítim, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). De fet, tres ambulàncies del SEM han fet maniobres de reanimació als dos submarinistes, però sense èxit.ha explicat que el telèfon d'emergències 112 ha rebuta les 11.02 hores que hi havia un grup de persones fent submarinisme i que a una d'elles se l'han trobat inconscient i l'han tret fora de l'aigua per fer-li la reanimació cardiopulmonar. El SEM ha seguit amb les tasques de reanimació, que han resultat infructuoses. Es tracta d'un home de 50 anys d'edat.A banda, i mentre els sanitaris atenien aquesta persona, el grup ha trobat a faltar un altre submarinista i ha començat la recerca d'aquesta segona persona. Una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra l'ha localitzat ràpidament i l'ha traslladat al port de Segur de Calafell per tal de reanimar-lo, tot i que finalment també ha mort. Es tracta d'un home de 56 anys.Fins al lloc també s'han desplaçat efectius de la Policia Local de Calafell i de la Guàrdia Civil, que es fan càrrec de les diligències i d'investigar les causes de la mort. Els Bombers de la Generalitat també havien activat 4 dotacions, entre les quals els GRAE subaquàtics, però finalment no ha estat necessària la seva actuació.

