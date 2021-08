​Un caçador encanona amb una escopeta dos policies locals en un vedat de les Borges Blanques

Unha encanonat aquest diumenge al matí amb una escopeta(les Garrigues) que feien tasques de vigilància al vedat de caça menor del municipi. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets i n'han identificat el presumpte autor gràcies a la descripció dels agents.Segons ha pogut saber l'ACN, el caçador, un veí de(Garraf) de 47 anys, hauria encanonat els agents de lluny quan aquests se li apropaven i sense haver creuat cap paraula. Els policies locals, en veure el comportament de l'home, han retrocedit i han avisat els Mossos d'Esquadra que, després d'identificar-lo, li hanSegons les mateixes fonts consultades per l'ACN, tot i que els agents de la policia local no poden certificar al 100% que l'home identificat sigui qui els ha encanonat, la descripció que han fet als Mossos referent a les seves característiques físiques i la roba que portava, coincideix amb el caçador identificat.L'home ha negat haver-los encanonat i ara els Mossos investiguen els fets per aclarir què ha pogut passar ja que els policies locals asseguren que no han arribat a intercanviar cap paraula amb l'home, ja que els ha encanonat "de lluny".

