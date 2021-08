Palafrugell «no dona l'abast» a controlar les festes nocturnes i demana el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

L'i els botellots que es fan, especialment a la zona de les platges. El consistori les va tancar durant la nit per intentar evitar "el que estava clar que passaria" i, per això, torna a demanarI és que en les darreres 48 hores s'han interposatper fer botellots al carrer i per anar a les platges malgrat que està prohibit durant la matinada. Tot plegat ha generat una allau deque no poden descansar, tant acom a. A banda, preocupadels assistents perquè no recullen la brossa i queda tot ple de brutícia.Palafrugell insisteix en recuperar el toc de queda. Ho fa després d'un cap de setmana en què ha passat el que preveia el consistori i que ha deixat multitud de festes nocturnes amb botellots als carrers dels nuclis propers a les platges.i diu que es fa "impossible" poder evitar-ho. "Posem tots els mitjans que tenim i la Policia Local fa el que bonament pot", remarca.El batlle recorda quei, a més, els locals d'oci nocturns estan tancats. Piferrer assenyala que de cara a l'any que ve "s'hauran de replantejar moltes coses", però deixa clar que ara per ara l'opció és recuperar el toc de queda.Tot i això, Piferrer reconeix que "és complicat" poder-ho fer, però assenyala que si la Generalitat variés els criteris hi podrien accedir. "Es fa estrany de dir, però nosaltres tenim una incidència molt baixa de casos i això, entre cometes, ens perjudica", explica l'alcalde.

