Messi: «Tornarem, així els hi promès als meus fills. Barcelona és casa meva»

🔴🔵 EL COMIAT DE MESSI



🗨 "Després de 21 anys me'n vaig amb tres fills catalano-argentins, Barcelona és casa meva"#AdeuMessiTV3



👇 🚨 EN DIRECTE 🚨https://t.co/z7eKFqCUpb pic.twitter.com/sVeP0Bs8ac — Esport3 (@esport3) August 8, 2021

Ja no hi ha marxa enrere.i s'ha acomiadat avui entre llàgrimes de l'afició i del club que el va veure néixer com a persona i com a esportista, en una roda de premsa històrica i multitudinària a l'Auditori 1899, al Camp Nou. El jugador ha dit que estava vivint el pitjor moment de la seva carrera esportiva.Però ha assegurat que tornarà. “Me’n vaig amb la meva dona i no puc estar més orgullós de tot el que he viscut en aquest ciutat. Després d’estar uns anys a fora tornarem, perquèi així els hi he promès als meus fills". I ha conclòs: "L'any passat estava preparat per marxar, aquest no".Messi, que estava molt, ha dirigit unes paraules abans de les preguntes dels periodistes. Ha assegurat que era molt difícil per a ell, que no estava preparat i que està “bloquejat”. “Aquest any estava convençut que continuaria aquí, a la nostra casa, i seguir gaudint de la nostra vida aquí a Barcelona. Però avui em toca acomiadar-me de tot això, després de 21 anys”, ha dit.L'argentí ha trencat el seu silenci hores abans del partit del Barça contra la Juventus al Trofeu Joan Gamper. Aquesta ha estat la seva primera aparició pública després que el Barça comuniqués que no el renovaria. Podeu llegir tot el que ha estat la roda de premsa, en aquesta notícia:

