​La inversió de l'Estat a l'aeroport allunya la fàbrica de bateries de Catalunya

L'acord per ampliarha remogut, en el final de curs polític, els fonaments del Govern. Han encès les alarmes el fet que el pacte tancat per Jordi Puigneró amb la ministra Raquel Sánchez es filtrés abans d'hora; la incomoditat per l'aval de Pere Aragonès en sectors del seu partit, ERC, singularment al Baix Llobregat ; i el qüestionament de la CUP, el soci de referència de l'executiu. Les veus crítiques posicionades obertament en contra de l'ampliació de l'aeroport, que inclouen també l'expresident Quim Torra, esgrimeixen una qüestió ambiental i l'aposta que, entenen, implica pel turisme massiu.Ara, en aquest debat s’hi suma un nou ingredient. La inversió a l’aeroport que faria l’Estat,allunya la possibilitat que la, a la qual aspiren diferents comunitats autònomes s’instal·li a Catalunya, segons ha publicat avui el diari Ara. El govern espanyol vol equilibrar territorialment les grans inversions per evitar problemes amb altres comunitats.De fet, segons explica el rotatiu, abans de l’ampliació del Prat les opcions catalanes per obtenir la planta de bateria ja eren escasses. A hores d’ara, sembla que l’és la comunitat més ben posicionades per acollir aquesta gran inversió, valorada en 3.000 milions d’euros. La planta s’ubicariaEl destí final de la planta de bateries se sabrà després de vacances, al setembre o a l’octubre.

