Més de seixanta voltors es mengen un senglar a prop de Moià

Alguns voltors durant l'àpat. Foto: Toni Carrasco

Molts voltors sobrevolaven el cadàver a l'espera que els toqués el torn. Foto: Toni Carrasco

Més devan ser visionats dissabte al migdia en un camp segat proper a l'N-141c,, a l'alçada del trencant de la, mentre es menjaven un senglar que hi havia mort a la zona.Durant tot el matí uns seixanta exemplars es van menjar literalment. La zona estava vigilada per una patrulla dels, perquè ningú s'hi pogués acostar en excés i espantar-los o provocar una situació de perill per a les persones. Bona part dels voltors estaven anellats i identificats.No és la primera vegada que es veuen voltors en aquesta zona del Moianès, però el més habitual, en ser un animal gregari, és que volin conjuntament, sumats entre els que estaven al camp menjant-se el senglar junt amb els que sobrevolaven tota la zona.El març del 2014 uns ramaders de Moià, del, van denunciar, els van envoltar, els van matar i se'ls van menjar.No és habitual veure voltors en aquesta zona, però encara és menys habitual veure'n tants exemplars adults junts.

