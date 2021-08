Detingut després de robar un cotxe i tenir un accident en un camp d'arròs de Deltebre

Pla general de la zona on van detenir un lladre després de tenir un accident a Deltebre. Foto: Mossos d'Esquadra

Elsvan detenir el 3 d'agost un home de 39 anys, veí de l'Aldea després de tenir un accident amb un cotxe robat, on va acabar en un camp d'arròs. El sinistre va passar cap a les deu del matí a laentre(Baix Ebre).Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del cos que, un cop van comprovar que el conductor es trobava bé, van detectar que no tenia eli que el vehicle en què viatjava havia estat sostret feia menys de dues hores a Deltebre, prop d'una zona on s'havien produïten comerços aquella matinada. Tot i que el vehicle havia quedat força malmès per l'accident, van poder recuperar diversos objectes sostrets en els establiments assaltats.El conductor va sortir de la via per causes que es desconeixen i a l'interior del vehicle hi van trobar diverses coses robades en els comerços de Deltebre com una ronyonera o un televisor que la policia va retornar als seus propietaris. A més, van recuperar una bicicleta que els Mossos investiguen de qui és.Tot plegat va ser possible gràcies a la col·laboració dels agents de la, que van poder recollir imatges i informació que relacionaven el detingut amb els robatoris a l'interior dels comerços.El detingut va passar dijous a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.

