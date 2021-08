La «collita», el nou mètode de robatori que ja ha arribat a Osona

Detenim una dona a Cerdanyola del Vallès per pertinença a grup criminal i per quatre furts al descuit amb el mètode de la "collita"



Desconfieu si veieu algú prop del vostre cotxe en actitud d'espera o si requereixen la vostra atenció. Així és com actuen pic.twitter.com/KDbvthFHth — Mossos (@mossos) March 29, 2021

Fa uns mesos, els Mossos d'Esquadra van detenir una dona a Cerdanyola del Vallès com a presumpta autora de quatre furts i pertinença a grup criminal. Durant el mes de març s'havien detectat un augment dels furts del tipus conegut com a "collita" -per la forma de distracció- en diversos aparcaments de centres comercials deAra,segons ha pogut saber aquest diari. En concret, hi van haver diversos intents de robatori aquest divendres, aAquestconsisteix a llençar monedes o claus prop de la víctima per distreure-la i robar-li les pertinences que ha deixat al cotxe, com el moneder o la bossa de mà.Aquesta tipologia delictiva l'acostumen a dur a terme un mínim de. Un llança a terra, prop de la víctima i del seu cotxe, unes monedes, unes claus o qualsevol objecte; això provoca que descuidi la bossa de mà o els efectes personals dins del cotxe i és en aquest moment que una altra persona, que estava amagada, aprofita per emportar-se'ls. Tot seguit, els dos lladres són recollits en cotxe per un tercer i marxen ràpidament.Elsque utilitzen acostumen a sera nom de terceres persones no relacionades amb els delictes o bé a nom d'algun dels autors que no consti en els arxius policials.

