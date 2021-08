Reggaeton, Ibai i aficionats al carrer: així ha estat la festa de comiat de Messi a casa seva

🔵🔴 Sergio Busquets, Jordi Alba, Kun Agüero, Ibai Llanos, el hermano del Kun… todos en casa de Leo en la cena de despedida



📻@tjcope #FCBlive pic.twitter.com/2rHVfl92dl — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021

🔵🔴 Suena ‘Pepas’ de Farruko en casa de Leo



🏠Dentro cena de despedida con Busquets, Alba, Kun, el hermano del Kun e Ibai Llanos



📻 Esta noche las últimas horas de Messi como azulgrana en @tjcope #FCBlive pic.twitter.com/BoSz6h6xvq — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021

El mejor día de mi vida 7/8/2021 pic.twitter.com/AKDO6DRrI6 — Coscu (@Martinpdisalvo) August 7, 2021

s’acomiadarà aquest migdia de l'afició i del club en una roda de premsa que es preveu multitudinària a l'Auditori 1899, al Camp Nou. Abans, però, l’astre argentí ha volgut dir adeu als seus amics i companys d’equip, amb un sopar-festa que ha fet aquest nit a casa seu.Hi han assistit jugadors del primer equip com els capitansacompanyats de les seves parelles, entre les quals. També el, que va venir al Barça per jugar amb el seu amic, un somni que se n’ha anat en orris.Precisament Agüero ha arribat a la festa amb un dels personatges que han generat més expectació a les xarxes socials, l’streamer, que ha penjat diverses fotos amb Messi. També hi era Martín Pérez Disalvo, més conegut com a, l’streamer més conegut d’Argentina, que està a Barcelona, on ha vingut a visitar Ibai.A mesura que passaven les hores, l’ambient a dins de la casa de Messi s’ha anat esclafant i s’ha pogut escoltar música de, segons han apuntat alguns mitjans que feien guàrdia a la porta. Una de les cançons que ha sonat ha estat Pepas de Farruko.A més de molts periodistes, a fora de la casa de Messi hi havia moltsque corejaven al nom de l’argentí, en un últim intent perquè no els deixés orfes dels seus gols. Potser ja era massa tard.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor