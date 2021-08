Els Bombers han fet més de 1.000 rescats al medi natural aquest 2021

En destaquenEn el primer cas, un menor que feia surf de rem ha quedat encallat en una zona rocosa del camí de ronda sobre les 12.54 hores i els Bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han activat embarcacions per atendre'l, tot i que només s'ha fet unes rascades. A Sant Feliu de Guíxols, una moto aquàtica s'ha avariat cap a les 13.24 hores a la costa del municipi i Salvament Marítim l'ha hagut de remolcar i rescatar-ne els ocupants. Els Bombers han activat quatre dotacions terrestres per atendre el cas.Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 14.03 hores que una dona havia relliscat a la Serra de Montgrony, a Gombrèn,. Ha calgut activar un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i una metgessa especialista en rescats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per arribar fins a la ferida, carregar-la i traslladar-la a Campdevànol (Ripollès).