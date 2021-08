Messi: «No sé si el Barça ha fet tot el possible per a què em quedi, jo sí»

🔴🔵 EL COMIAT DE MESSI



Leo Messi ja no tornarà a lluir més el braçalet de capità del Barça. Foto: Europa Press

Ja no hi ha marxa enrere.i s'ha acomiadat avui de l'afició i del club que el va veure néixer esportivament, en una roda de premsa històrica i multitudinària a l'Auditori 1899, al Camp Nou. Ho ha fet amb petits retrets i entre llàgrimes. "No se si el barça ha fet tot el possible, jo sí", ha apuntat. El crac argentí no ha revelat on jugarà la propera temporada, tot i que tot apunta que serà el PSG "Jo m'havia baixat la fitxa un 50% i teníem signat un contracte. Ho teníem tot lligat però no ha pogut ser. El Barça té un deute molt gran i la Lliga no li ha permès", ha explicat el jugador, que ha aclarit que no té res contra Tebas.L'argentí ha trencat el seu silenci hores abans del partit del Barça contra la Juventus al Trofeu Joan Gamper. Aquesta ha estat la seva primera aparició pública després que el Barça comuniqués que no el renovaria. Messi, que estava molt, ha dirigit unes paraules abans de les preguntes dels periodistes. Ha assegurat que era molt difícil per a ell, que no estava preparat i que està “bloquejat”. “Aquest any estava convençut que continuaria aquí, a la nostra casa, i seguir gaudint de la nostra vida aquí a Barcelona. Però avui em toca acomiadar-me de tot això, després de 21 anys”, ha dit.Les tristes paraules de Messi han continuat: “Me’n vaig amb la meva dona i no puc estar més orgullós de tot el que he viscut en aquest ciutat. Després d’estar uns anys a fora tornarem, perquè Barcelona és la nostra casa i així els hi he promès als meus fills". I ha conclòs: "L'any passat estava preparat per marxar, aquest no".“He crescut amb els valors del club, he intentat sempre ser humil i tenir respecte més enllà del terrenys de joc. Ho he donat tot per aquesta samarreta. Mai em vaig imaginar acomiadar-me així, sinó al camp, amb l’ovació de la gent”, ha insistit. “He passat molt bons moments. Sempre he sentit el reconeixement i l’amor del club i la seva gent”, ha reconegut.Un cop han finalitzat les seves paraules, els presents li han dedicat un gran aplaudiment. A la roda de premsa hi havia la seva família i els seus companys de la primera plantilla del Barça, així com alguns directius com Joan Laporta.A preguntes dels periodistes, Messi ha explicat que encara no té decidit el seu futur, però ha reconegut que el PSG era una possibilitat. No creu que l'afició li retregui que pugui anar a jugar a un equip amb qui haurà de competir a la Champions, perquè ja el coneixen: "Jo vull seguir jugant a futbol i competint".Leo Messi no vestirà més la samarreta del Barça com a futbolista després de 20 anys fent-ho. Tot i que la negociació per la renovació entre el club i el jugador estava encarrilada i a punt de signar-se, elshan fet inviable la continuïtat del crack argentí, que ara pot negociar amb el que club que vulgui per acabar la seva carrera després que el 30 de juny acabés el seu contracte.Abans de la seva marxa, confirmada aquest dijous,; la primera l'any 2014 quan els problemes amb Hisenda encalçaven el jugador i el seu pare. La intenció de Messi de marxar del Barça la va frenar Tito Vilanova, aleshores entrenador del primer equip i extècnic de l'argentí en les categories inferiors, i es va saldar amb el pagament d'una multa milionària a Hisenda. La segona va ser a finals del mes d'agost de l'any 2020 degut a la mala relació amb l'aleshores president Josep Maria Bartomeu , la nefasta planificació esportiva i la deriva institucional i amb la històrica desfeta 8-2 contra el Bayern de Munich a la Champions encara recent.

