Milers de comptes ds'han convertit en emolt concrets, que acaben amb l'usuari eliminat de la xarxa social. Es tracta d', molt demandada, per la qual a canvi d'un preu relativament baix es pot aconseguir la inhabilitació dels comptes d'usuaris determinats. És un negoci clandestí que aprofita els mecanismes de protecció de la plataforma per lucrar-se iDes de fòrums clandestins es publiciten els treballs per desactivar comptes particulars de la xarxa social, un negoci que moltes vegades està vinculat amb el procés contrari: la restauració de comptes que han estat inhabilitades per la mateixa plataforma.Aquests serveis fraudulents, segons ha revelat una investigació del portal especialitzat. Així, i un cop contractada l'acció, l'estafador pot crear-se un compte a la plataforma i una vegada és verificada, modificar la informació de perfil i la imatge per suplantar amb ella la identitat de la víctima. Amb denunciar aquesta última per suplantació és suficient per treure-la de la xarxa social.que activa el protocol de la política de suïcidis o autolesions de la plataforma. A Internet es poden trobar 'scripts' per realitzar denúncies massives de comptes de forma automatitzada, com ha denunciat una de les víctimes.Les ofertes de serveis per desactivar comptes tenen preus assequibles. Segons Motherboard, un dels anuncis consultats, segons la quantitat de seguidors que tingui, mentre que un altre cobra 60 dòlars per cada compte eliminat. I, així com els fòrums on s'ofereixen aquests serveis.

