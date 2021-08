La selecció espanyola de futbol, medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio

La selecció espanyola masculina de futbol, amb diversos catalans a les seves files, s'ha penjat aquest migdia la medalla de plata als, després d'haver perdut aquest migdia la final del torneig de futbol (1-2) davant del, vigent campió olímpic.L'empat a zero s'ha mantingut durant pràcticament tota la primera part, fins i tot amb un penal fallat per la selecció brasilera, però en el, la canarinha s'avançava en el marcador amb un gol deque ha arribat després d'un error defensiu de la selecció espanyola.A la segona part,ha aconseguit igualar el marcador al minut 62 amb un gol de, i es podia haver posat per davant si la sort hagués somrigut en les dues ocasions clares de què han gaudit abans d'arribar al final del partit. Amb empat a 1, però, nova pròrroga per a la selecció espanyola, que ha hagut d'esgotar el temps extra en tots els partits de la fase final del torneig.Uns 30 minuts d'afegits que han estat molt decantats per als brasilers, que a força d’insistir han aconseguit el 2-1 definitiu al minut 109, de les botes de

