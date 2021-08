VÍDEO «Stranger Things 4» ja té data d'estrena (i noves imatges)

La quarta temporada d'és més a prop que mai.amb la primera data d'estrena de la sèrie, una de les de major èxit de la història de la plataforma. Sense especificar un dia ni un mes concret, la multinacional per fi ha revelat que arribarà el 2022.Netflix ja va fer públiques les primeres escenes de la sèrie a través d'un tràiler teaser, on es podia veure un dels seus protagonistes. No s'ha revelat encara cap trama, però sí que sabem alguns detalls de la producció.La quarta temporada d'Stranger Things serà la primera en què els personatges principals no seràn a la mítica localitat de Hawkins, llar de les estrambòtiques aventures de les primeres tres temporades. Així ho han confirmat els productors de la sèrie, que a través del seu compte d'Instagram, van mostrar com es diria el primer capítol de la quarta temporada.Netflix apostarà per nous actors i actrius que s'incorporaran al repartiment de luxe de la sèrie, guanyadora de diversos premis. Segons revelava el mitjà especialitzat, després de paralitzar la producció de la quarta temporada el passat mes de març per culpa de la pandèmia del coronavirus, Netflix va estudiar l'any passat que la quarta temporada sigui l'última, que aquesta s'estreni en dues parts i que el desenllaç final sigui amb un gran llargmetratge. De moment, no hi ha cap notícia al respecte de caràcter oficial.

