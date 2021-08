Els incendis fan irrespirable l'aire d'Atenes i l'illa d'Eubea demana ajuda per aturar les flames

El governador de la província, ha demanat ajuda al Govern per lluitarque continuen consumint habitatges i terrenys a l’illa d'Eubea, mentre que l'ambient a la capital, Atenes, s'està tornant irrespirable per les cendres i el fum de les flames que envolten la ciutat."El foc no para, està cremant boscos i destruint cases, està amenaçant vides humanes. Volem per fi un bon nombre d'avions d'extinció d'incendis, que exigim des del primer dia. I més camions d'extinció d'incendis", ha lamentat el governador en un missatge a Facebook.Els incendis, ha avisat, no es poden combatre només amb excavadores., ha advertit abans de demanar als residents que evacuessin diverses àrees d'Eubea durant els últims dies. A les persones també les van transportar transbordadors perquè, en algunes àrees, les rutes terrestres estaven tallades. Moltes cases ja s'han incendiat, però encara no es disposa de xifres exactes sobre la magnitud dels danys.D'altra banda, els bombers encara estan concentrant els seus esforços a l'àrea més densament poblada al nord d'Atenes, on els incendis continuen cremant. La qualitat de l'aire a la ciutat s'ha tornat gairebé insuportable, segons els residents, a causa del fum dels incendis forestals que han arribat als suburbis de la ciutat. "Tanqueu totes les finestres i no surtiu de la casa", van instruir les autoritats, mentre el sotsgovernador de la Gran Atenes,, ha avisat que tots treballen contrarellotge."Si no aconseguim contenir els incendis avui, tindrem un gran problema", segons el sotsgovernador, que ha informat dels arrests de tres presumptes piròmans, ha fet saber Kokkalis. Els incendis forestals també continuen cremant prop d'Olimpia i Esparta a la península del Peloponès, que també han provocat evacuacions massives.

