Què has de fer si et pica una medusa?

Estiu, sol, temperatures altes, aigua del mar calenta... i. Aquests animals marins apareixen freqüentment a les platges catalanes donada l'que assoleix l'aigua del Mediterrani i, sovint, produeixen ensurts als banyistes.Hi ha algunsde medusa, tot i que no sempre es poden detectar i, per tant, ens poden acabar picant igualment. Les platges que en detecten avisen els banyistes amb una senyal, i la crema solar ben aplicada funciona com a barrera protectora enfront les meduses.Un cop ens piquen, però, és necessari tenir en compte aquestsSempre amb aigua salada, ja que l'aigua dolça activa les cèl·lules urticants i fa augmentar la quantitat de verí injectat.Si hi han quedat restes de tentacles, treu-los amb guants o pinces sense fregar ni rascar.Fes-ho amb una bossa de plàstic ben tancada per evitar el contacte de l'aigua dolça amb la pell.Aplica'l 3 o 4 cops al dia fins que la ferida cicatritzi. És important no aplicar-hi amoniac, alcohol ni vinagre.

