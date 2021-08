Els menors de 16 anys es poden vacunar sense l'autorització dels pares?

Altres notícies que et poden interessar

El Govern va anunciar dimarts que els adolescents d'entre 12 i 15 anys podien començar a vacunar-se a partir d'aquest dimecres . Es tracta d'una franja d'edat que engloba 300.000 joves i que té molta interacció, sobretot en centres escolars, i, per tant, el govern volquan s'iniciï el nou curs d'aquí a un mes.Com a requisit indispensable, el Govern ha demanat que els joves menors de 16 anysdel seu pare, mare, tutor o tutora legal per vacunar-se. Però,Segons ha explicat, vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya, al Via Lliure de RAC1 aquest dissabte,El metge és qui ha de valorar si el menor pren la decisió amb tota la informació necessària i si el benefici que n'obtè és major que el risc que comporta.En el cas de la, i tenint en compte que s'ha obert la vacunació a aquesta franja per avançar ràpidament cap a una immunitat de grup,"Si un jove d'entre 12 i 15 anys va a vacunar-se sol, se l'ha d'atendre", ha explicat l'experta.Terribas ha dit, doncs, que el poder de decisió dels pares es pot limitar quan aquests impedeixen que el menor accedeixi a una mesura beneficiosa "per a ell personalment i per la resta de la població". Des dehan explicat al Via Lliure que

