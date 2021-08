Onze waterpolistes catalanes aconsegueixen la plata a Tòquio

La. De les tretze jugadores convocades per Miki Oca, onze són catalanes, però totes tretze juguen a Catalunya: formen part del CN Terrassa, CN Sabadell, CN Rubí, CE Mediterrani i el CN Mataró.Les waterpolistes han perdut la final olímpica davant d'unsque han estat molt superiors des de l'inici del partit. Les nord-americanes han començat marcant quan no havia passat ni un minut del primer quart, i tot i queha gaudit de diverses ocasions, s'han trobat un autèntic mur a la porteria, amb unaque ho aturava absolutament tot. Només Roser Tarragó ha pogut escurçar distàncies, però els primers vuit minuts han acabat amb un avantatge de tres gols per als Estats Units.Un avantatge que ha continuat creixent al segon quart, amb dos gols en els primers tres minuts, mentre que a la selecció no li sortia pràcticament res. Un temps mort deha fet efecte en les jugadores espanyoles, que han marcat dos gols per retallar distàncies, però la rèplica de les nord-americanes no ha trigat a arribar i la primera part del partit ha acabat amb un avantatge de tres gols per als Estats Units.A la represa, l'encert de les nord-americanes i la seva solidesa en, a més de l'actuació brillant de Jones, ha continuat ampliant l'avantatge de gols i ha deixat en blanc Espanya durant tot el tercer quart. A l'últim quart, una selecció espanyola totalment desbordada només ha sigut capaç de marcar un gol, obra de la rubinenca Elena Ruiz (5-14).Amb aquesta, Catalunya ja acumulaLes waterpolistes se sumen al regatistai el piragüista, que avui ha aconseguit la seva cinquena medalla olímpica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor