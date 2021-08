Un home persegueix la vicepresidenta del parlament balear mentre es masturbava... i el 061 la renya a ella

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021

Hay más mujeres haciendo el Camino de Santiago solas y también hay hombres. A qué no sabéis quienes pasan más miedo? A VER. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021

La vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears,ha denunciat a través de les seves xarxes socials. La diputada deexplica que els fets s'han produït "en un tram solitari del camí de Santiago". Denuncia, a més, que a l'hora de trucar el 061 ha estat renyada "per haver anat sola".He corregut camp a través per fangars. Ja m'ha condemnat a anar mirant cap enrere cada cinc minuts. Aquesta és la llibertat que tenim les dones", ha lamentat, després d'afirmar que ha interposat una denúncia a la Guàrdia Civil. Santiago critica amb vehemència que no només les dones van soles pel camí de Santiago, ja que també hi van homes tots sols. "A veure, qui passa més por? Doncs això".La diputada perha publicat un vídeo de deu minuts al seu compte d'Instagram explicant de manera més detallada tot l'episodi d'assetjament que ha viscut.

