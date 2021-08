La Covid no provocaria lesions cerebrals permanents a llarg termini, segons un estudi

Un estudi de la publicat a la revista EBioMedicine , ha demostrat que tots els pacients amb seqüeles neurològiques després de superar la Covid-19 aconsegueixen la normalització dels biomarcadors de lesió del sistema nerviós central (SNC). Tots ells ho han aconseguit independentment de la gravetat prèvia de la malaltia o de la persistència dels símptomes neurològics."Les complicacions neurològiquesi en alguns pacients poden continuar diversos mesos després de la fase aguda. Resulta tranquil·litzador que les concentracions elevades dels marcadors de lesió cerebral tornin a la normalitat entre 3 i 6 mesos després de la fase aguda de Covid-19, el que indica que no hi ha un dany cerebral continu i que hi ha bones possibilitats de recuperació també en els pacients amb símptomes neurològics i cognitius romanents", ressalten els investigadors a la publicació.L'afectació de sistema nerviós central i els signes de lesió cerebral sde SARS-CoV-2. Un estudi anterior del mateix grup va demostrar que els pacients hospitalitzats que rebien oxigenoteràpia o cures a la unitat de cures intensives (UCI) presentaven sovint signes de lesió cerebral mitjançant el mesurament de biomarcadors sanguinis de lesió cerebral.A més, en els últims mesos, molts pacients segueixen patint una discapacitat neurològica persistent. Això inclou sovint letargia, fatiga o deteriorament de la funció cognitiva. Aquesta conseqüència es denomina ara condició post-Covid.Encara no es coneix del tot el mecanisme pel qual la Covid-19 provoca símptomes neurològics persistents. En un estudi de seguiment, els investigadors es van proposar investigar les trajectòries longitudinals dels mateixos biomarcadors plasmàtics en pacients que s'han recuperat de la Covid-19, amb símptomes neurològics persistents i sense.

