El govern espanyol retola amb Josep Tarradellas l'aeroport del Prat

El #Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona-#ElPrat 🛫 luce su nombre con renovadas letras en la fachada de la Terminal T2.



↕️ Cada letra mide 2 metros de altura.

↔️ En total miden 115 metros de longitud.

✏️ La tipografía es News Gothic. pic.twitter.com/8aOasP4QJA — Aena (@aena) August 6, 2021

Aquestes tres paraules ja es poden veure a l'exterior de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat després que el govern espanyol hagi retolat, tal com va decidir el desembre del 2018, la façana de la infraestructura.ha mostrat a través d'una piulada com ha quedat la zona exterior i ha explicat les característiques de les noves lletres.. La decisió es va prendre el 21 de desembre de 2018, a la Llotja de Mar de Barcelona, en un congrés de ministres celebrat a la capital catalana, envoltat de protestes. Segons fonts de la Generalitat consultades perel Govern estava informat del canvi. Els representants de l'executiu català amb els quals va parlar el govern espanyol van reclamar que la decisió no es prengués de manera "unilateral".Es va comunicar el canvi de nom als alcaldes del Prat -Lluís Tejedor- i de Barcelona -Ada Colau-, iNo per la tria de Tarradellas, sinó per una qüestió de "formes". Finalment, no ha estat així, i el nom ja llueix a la façana de la terminal.

