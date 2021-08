Residències de gent gran reclamen PCR als treballadors per evitar «falsos positius»

L'organització sol·licita una reunió urgent amb la secretària de Salut Pública,, per tal d'exposar aquesta "difícil situació" que està suposant per les residències la realització de proves PCR "amb un elevat nombre de falsos positius", insisteixen.Hi ha hagut alguns treballadors que, segons explica l'ACAD, després de sortir positius en una prova,i han resultat ser negatius. En aquests casos, es força al CAP a fer una tercera PCR o una serologia, per descartar que sigui un cas real de COVID i permeti donar d'alta el treballador.L'entitat fa extensiva la petició de repetir les PCR als usuaris asimptomàtics, per "evitar el seu aïllament innecessari" durant 15 dies, "sols a les habitacions, amb els perjudicis tan greus que comporta per la seva estabilitat emocional", asseguren.