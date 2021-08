Mor un home de 54 anys atrapat en un ascensor a Esplugues de Llobregat

va morir ahir dijous en un accident a un ascensor, a. Lde veïns on estava fent treballs de manteniment i no va poder escapar de l'ascensor. Les causes de la mort, però, no han estat especificades.En rebre l’alerta, diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local d’Esplugues de Llobregat i professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets, peròLa Unitat d’Investigació de la comissaria de Cornellà de Llobregat ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Esplugues de Llobregat i del Departament d’Empresa i Treball.

