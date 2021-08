Guardiola culpa Bartomeu: «Això passa perquè qui hi havia abans no ho ha fet gens bé»

L'entrenador deli exentrenador del, ha llançat un dard cap a l'expresidentper l'adeu de Messi: "Si el president Laporta ha pres aquesta decisió és perquè malauradament ho havia de fer. I això és perquè algú que hi havia abans que ell."Precisament Guardiola ha dit entendre perfectament la decisió presa per Laporta. En una roda de premsa des de Manchester, Guardiola entén que. L'entrenador dels anglesos també ha descartat el fitxatge de l'argentí: "Acabem de fitxar Grealish i li hem donat el 10; Messi no és als nostres plans". Guardiola ha explicat la sevaper l'adeu de l'argentí.

