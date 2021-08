La riera de Merlès endureix les restriccions per evitar la massificació de banyistes

Prova pilot contra la massificació

Es reforça el servei de guarderia rural

Banyistes a la riera de Merlèst. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Creix el nombre de sancions

Un espai natural protegit

Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller d’Entorn i Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà, Pep Llamas.El Consell Comarcal del Berguedà i els nou ajuntaments per on passa la riera, han decidit, no deixaran entrar cap cotxe que no sigui de veïns o de turistes allotjats a la zona. La grua s'endurà els cotxes que estiguin mal aparcats i seran traslladats al dipòsit de vehicles de l’Ajuntament de Berga amb qui ha establert un conveni.. De fet, ja s'han interposat gairebé el doble de multes que en tot l'estiu passat., molt perillós perquè es tracta de 20 quilòmetres de riera, enmig d'una zona molt boscosa i amb pocs accessos per als vehicles d'emergència.Quatre persones amb dos cotxes són els encarregats de tancar els dos grans accessos per carretera (nord i sud) per evitar que hi accedeixin més cotxes dels que poden aparcar en els espais condicionats. Es deixa passar per aquests controls als veïns de la zona i a les persones que s’allotgen en establiments turístics propers a la riera.ha fet una crida al civisme i ha indicat queEl tancament dels accessos per carretera de la riera de Merlès, un cop s’omplin els aparcaments disponibles, “. A partir d’aquest setembre s’aplicarà en els. Així mateix, Llamas ha explicat que els alcaldes reben el suport del Consell Comarcal del Berguedà per gestionar la senyalització de les noves mesures.Llamas també ha anunciat que atesa l’elevada presència de visitants a la riera de Merlès, en el moment en el qual els ajuntaments ho demanin, “”. D’aquesta maneraEl conseller ha informat que fins ara s’han imposat. “Es tracta d’una xifra molt elevada” ha dit Llamas. En tota la campanya del 2020 es van posar 350 multes. Llamas confia que les noves mesures siguin efectives.(PEIN) aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. És un espai natural protegit, reserva natural parcial, zona especial de conservació (ZEC), zona especial de protecció d’ocells (ZEPA) i és part de la Xarxa Natura2000.Com que l’espai PEIN no disposa d’un òrgan gestor, són els ajuntaments riberencs deamb els seus respectius quatre consells comarcals que treballen conjuntament per a gestionar-lo, sota la coordinació del Consell Comarcal del Berguedà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor