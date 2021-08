Vacuna de la Covid i embaràs: preguntes i respostes

Estudis recents han demostrat que. En aquest sentit, elcontra aquesta malaltia. I és que els riscos que comporta contraure el coronavirus són molt més grans que els efectes secundaris que pot tenir injectar-se el vaccí.Perquè tens més risc d'emmalaltir de manera greu per la Covid i de morir que les dones no embarassades.No hi ha moments millors ni pitjors. No és el nadó qui necessita la protecció, sinó la mare, i per a ella el moment ideal és quan la situació pandèmica està més disparada.Segons el pediatre Carlos Rodríguez, especialitzat en malalties i infeccioses i director de la Societat Catalana de Pediatria, sí. "Hi ha més de 40.000 embarassades que s'han estudiat i a qui no els ha passat res". I és que tenir Covid estant embarassada té un risc superior al que té si no ho estàs: no només pel fet d'haver d'estar hospitalitzada, sinó pel malestar general de la mare.En aquests moments només estan indicades les de Pfizer i Moderna per a dones gestants, i són les que s'estan administrant.No. Es tracta d'un tipus de vacuna que no porta el microorganisme, que és l'únic que pot passar al fetus. A més, els anticossos de la mare contra la Covid passaran al fetus a través de la placenta.No s'han detectat efectes adversos diferents dels de la població en generalPer protegir-se a una mateixa i perquè la llet materna presentarà anticossos contra la covid que protegiran el nadó.

