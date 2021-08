Nova llista de gelats de Nestlé retirats per estar contaminats amb òxid d'etilè

L'organització de consumidors Facua ha fet pública una nova llista de gelats Nestlé que estan contaminats per l'estabilitzant E410, és a dir, òxid etilè. L'entitat ha actualitzat la xifra de productes afectats després d'accedir al llistat del fabricant, Froneri. 19 gelats més fan augmentar la llista d'aliments contaminats fins a 65.



Facua afirma que han accedit a aquesta informació gràcies a un treballador de Carrefour, que els ha filtrat les dades. Tot i això, un portaveu de Froneri -el fabricant- ha explicat que no tots els productes inclosos en els lots afectats contenen traces d'òxid d'etilè, encara que no ha especificat quins sí que ho estan o quina altra substància contaminant ha perjudicat els gelats.





La companyia es remet a la seva pàgina web, on ha posat a disposició el consumidor un cercador en el qual s'introdueix el número de lot per saber si està afectat o no. Els gelats afectats, segons Facua, són aquests:



· Bombón Nuii Coco y Mango de la India

· Nuii Almendrado con Vainilla de Java

· Pirulo Mikolápiz

· Nuii Mascarpone con Arándanos Escandinavos

· Extreme Vainilla

· Helado Chococlack y Bombón Milka

· Cono Extreme Tres Chocolates

El juliol passat ja es va notificar que 46 varietats de gelats havien estat retirats dels supermercats per Nestlé després que el fabricant, Fronieri, advertís de la presència de l'òxid d'etilè, una substància cancerígena. En un avís publicat a la web, el fabricant explicava que estan "retirant ràpidament tots els lots afectats dels punts de venda".

En qualsevol cas, es destaca que la quantitat detectada del component és "ínfima" en el producte final i en cas de consum d'algun producte afectat "és molt poc probable que suposi un risc per a la salut dels consumidors". El risc eventual es deriva d'un hipotètic consum continuat en grans dosis.



Facua ha informat que estan afectades varietats de gelats fabricats per Fronieri de les marques Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera i Smarties. La llista, avisa, està incompleta.



Froneri ha inclòs a la seva web un buscador en què els consumidors poden teclejar els sis primers dígits del lot de gelat que han comprat per saber si pot estar contaminat.





