Un turista mor a Barcelona després d'empassar-se la clau d'un cotxe

Negligencia absoluta

Per Jordi Almogáver el 6 d'agost de 2021 a les 20:30

La familia d'aquest home hauria de demandar tant al supermercat com a la policía municipal per la seva absoluta i rematada negligencia en auxiliar a una persona extranjera amb problemes ademés de tractarla com una persona que provocava aldarulls. Lamentable. He traballat al mon de la seguretat i aquest incident es abominable. No necessito investigar gaire. Ningú va tenir prou empatía per entendre que aquesta persona s'estava ofegant. Ningú entra al supermercat a crear aldarulls perque sí. Aquesta es societat de máquines i de zombis; si algú te un problema, es exclós automaticament i tractat com algú que provoca aldarulls. Absolutament indignant.