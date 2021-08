A Reus apunten que l'estació intermodal «no té sentit» si no connecta amb Barcelona

. D'aquesta manera s'ha referital projecte per al futur equipament que ha de dur l'alta velocitat a la ciutat per connectar amb la capital del país. D'aquesta manera, l'alcalde ha volgutals mitjans, en què s'havia apuntat aPellicer ha volgut fer una breu declaració aquest migdia de divendres, i l'ha feta acompanyat de, i del, després d'una reunió de lade l'Ajuntament (de la qual el PSC forma part). En aquesta línia, de la trobada n'ha sorgit unen els quals s'ha manifestat, en essència, que el projecte de l'estació intermodal és "necessari" per a la ciutat i per al Camp de Tarragona, si del que es tracta és d'esdevenir unaPellicer, fet públic el passat dilluns, per ampliar el Prat i, de passada, desencallar l'estació intermodal de l'Aeroport de Reus. Aquesta es va adjudicar "fa més de 10 anys", ha recordat l'alcalde, si bé resta pendent d'execució. El batlle ha assenyalat queassolit entre les administracions corresponents i ha demanat defugir "polèmiques", en al·lusió a les veus que apostaven per tenir els aeroports del país "en xarxa". Que la infraestructura no connecti amb la base del Prat s'ha concebut, en els alguns sectors, com una "oportunitat perduda".Pellicer ha subratllat la "importància" de l'estació per al territori, i ha exposat que. Per tot plegat, ha avançat que la comissió d'infraestructures restaràdel projecte,de l'execució. "L'acord entre la Generalitat i el govern central. Del projecte en sabrem més en els propers mesos, i l'estació la reivindiquem perquè és necessària", ha reblat l'alcalde.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor